СМИ сообщили о переброске США на Украину самолётов для заправки бомбардировщиков

Соединённые Штаты перебросили на Украину самолёты для заправки стратегических бомбардировщиков.

Об этом сообщает издание «Обозреватель» со ссылкой на пресс-службу ВС США в Европе и Африке.

Отмечается, что во Львов прилетели четыре самолёта-заправщика КС-135 Stratotanker ВВС США. На борту находятся порядка 150 человек.

В сообщении говорится, что самолёты используют для увеличения дальности полётов стратегических бомбардировщиков, которые с 4 по 16 июня примут участие в учениях.

Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Александр Турчинов заявил, что Украина в ближайшее время разрешит прямые поставки оружия и техники в страну. По его мнению, данные меры укрепят обороноспособность государства.