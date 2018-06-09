Глава Минобороны Украины и Столтенберг обсудили участие Киева в саммите НАТО

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Министр обороны Украины Степан Полторак и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг обсудили параметры участия Украины в саммите НАТО. Об этом сообщается на сайте украинского оборонного ведомства.

«Мы обговорили параметры участия Украины в саммите НАТО, который состоится в следующем месяце», — сказал Полторак. 

По его словам, они также согласовали общие позиции относительно возможного привлечения представителей НАТО к проведению стратегического оборонного обзора на Украине. 

Полторак добавил, что на основе этого обзора министерство спланирует «стратегические цели на работу» после 2020 года.

Ранее Столтенберг заявил, что президента Украины Петра Порошенко пригласят на саммит НАТО.

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