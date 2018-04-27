Помпео: Украине предстоит ещё много работы для вступления в НАТО

Возможное членство Украины в НАТО обсуждалось на совете глав МИД альянса, однако Киеву предстоит ещё много работы. Об этом в ходе пресс-конференции заявил глава Госдепартамента США Майк Помпео.

«Сегодня была дискуссия об Украине, о её потенциальном вхождении (в НАТО. — RT). Есть много работы, которую необходимо проделать, чтобы достичь этого», — заявил Помпео.

Ранее украинский президент Пётр Порошенко подписал указ об утверждении национальной программы сотрудничества под эгидой комиссии Украина — НАТО на 2018 год.

Политолог Андрей Золотарёв в беседе с ФАН заявил, что Украина вступит в Североатлантический альянс через 100—150 лет.