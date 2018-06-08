Гройсман назвал чувствительным вопрос повышения цен на газ для населения

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Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что необходимость выравнивать цены на газ внутри страны по требованию МВФ негативно воспринимается населением.
Гройсман назвал чувствительным вопрос повышения цен на газ для населения
  • © Reuters

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

«Это очень чувствительный вопрос, и вы это знаете. Он очень сложный и очень негативно воспринимается обществом. Вы знаете требование международных партнёров о выравнивании цен внутри страны», — заявил Гройсман в Верховной раде.

Премьер подчеркнул, что Украина нуждается в международной помощи в обслуживании внешнего долга, накопленного с 2006 по 2013 год. 

«Я ищу выход, чтобы, с одной стороны, обслуживать внешние долги, а с другой — чтобы украинцы с низкими доходами не ощутили повышения», — пояснил Гройсман.

Программа помощи МВФ Украине, рассчитанная на четыре года, предусматривает выделение стране $17,5 млрд. В обмен на финансовую помощь правительство Украины обязалось проводить реформы и установить рыночные цены на энергоносители.

Ранее на Украине заявляли о возможности роста цен на газ для населения на 70%.

  

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