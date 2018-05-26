На Украине заявили о возможности роста цен на газ для населения на 70%

Цены на газ для населения Украины могут возрасти на 65—70%. Об этом заявил председатель украинской Национальной комиссии госрегулирования энергетики и коммунальных услуг Дмитрий Вовк.

«Сейчас пересмотр цены на газ (для населения) означает плюс 65—70%», — приводят его слова «Украинские новости». Вовк отметил, что тарифы на газ на Украине необходимо было пересматривать раньше. В апреле в Госдепе призвали Киев повысить цены на газ.