Депутаты Рады устроили потасовку во время заседания
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Как сообщает украинский телеканал Newsone, Береза подбежал к Долженкову, который находился у своего места, и схватил его за ворот пиджака.
Несколько депутатов подбежали к своим коллегам и разняли их.
Ранее в ходе заседания Тернопольского областного совета произошла драка с участием депутата Рады Игоря Мосийчука.
В середине марта два украинских депутата Вадим Ивченко и Алексей Гончаренко подрались в редакции телеканала из-за закона.