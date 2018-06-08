Депутаты Рады устроили потасовку во время заседания

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На Украине депутат от парламентской фракции «Народный фронт» Юрий Береза в ходе заседания Верховной рады подрался с коллегой из Оппозиционного блока Александром Долженковым.
Депутаты Рады устроили потасовку во время заседания
  • © Sergii Kharchenko
  • globallookpress.com

Как сообщает украинский телеканал Newsone, Береза подбежал к Долженкову, который находился у своего места, и схватил его за ворот пиджака. 

Несколько депутатов подбежали к своим коллегам и разняли их.

Ранее в ходе заседания Тернопольского областного совета произошла драка с участием депутата Рады Игоря Мосийчука.

В середине марта два украинских депутата Вадим Ивченко и Алексей Гончаренко подрались в редакции телеканала из-за закона.

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