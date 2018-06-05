Депутат Рады подрался на заседании Тернопольского облсовета

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В ходе заседания Тернопольского областного совета произошла драка с участием депутата Верховной рады Украины Игоря Мосийчука. Об этом информирует телеканал «112 Украина».
Депутат Рады подрался на заседании Тернопольского облсовета
  • Игорь Мосийчук. © РИА Новости

Отмечается, что между Мосийчуком и депутатом облсовета Богданом Бутковским произошёл конфликт из-за очерёдности рассмотрения облсоветом вопроса о создании местной территориальной общины. 

Мосийчук заявил, что не нужно задерживать людей, так как их в зале собралось «немало». Он выступил за то, чтобы рассмотреть вопрос общины внеочерёдно. 

«Тогда якобы Бутковский бранью попросил Мосийчука соблюдать порядок, тот в ответ замахнулся палкой и началась драка», — сообщает телеканал.

Ранее два украинских депутата — Вадим Ивченко и Алексей Гончаренко — подрались в редакции телеканала из-за закона.

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