Депутат Рады подрался на заседании Тернопольского облсовета

В ходе заседания Тернопольского областного совета произошла драка с участием депутата Верховной рады Украины Игоря Мосийчука. Об этом информирует телеканал «112 Украина».

Отмечается, что между Мосийчуком и депутатом облсовета Богданом Бутковским произошёл конфликт из-за очерёдности рассмотрения облсоветом вопроса о создании местной территориальной общины.

Мосийчук заявил, что не нужно задерживать людей, так как их в зале собралось «немало». Он выступил за то, чтобы рассмотреть вопрос общины внеочерёдно.

«Тогда якобы Бутковский бранью попросил Мосийчука соблюдать порядок, тот в ответ замахнулся палкой и началась драка», — сообщает телеканал.

Ранее два украинских депутата — Вадим Ивченко и Алексей Гончаренко — подрались в редакции телеканала из-за закона.