В Польше заявили о необходимости поддерживать Украину «в попытке приблизиться к НАТО»

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Министр обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что европейским странам нужно поддерживать Киев «в попытке приблизиться к НАТО».

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Украины.

«Для безопасности Европы очень важна успешная и безопасная Украины. Мы должны поддерживать Украину в попытке приблизиться к НАТО. Для всех нас очень важно, чтобы Украина оставалась независимым государством», — сказал Блащак на встрече в штаб-квартире НАТО.

Также он заявил, что сотрудничество стран «будет только усиливаться». По его словам, они будут «встречаться как можно чаще для решения всех насущных вопросов».

Ранее спикер польского сейма Марек Кухчиньский выступил за принятие в НАТО Украины и Грузии.

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