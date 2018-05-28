Генсек НАТО назвал Грузию и Украину особо ценными партнёрами альянса

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил о намерении альянса продолжать оказывать поддержку Грузии и Украине.

«НАТО будет продолжать предоставлять политическую и практическую поддержку Грузии и Украине», — цитирует Интерфакс-Украина Столтенберга.

Он отметил, что Грузия и Украина являются особо ценными и очень близкими партнёрами НАТО.

Ранее спикер польского сейма Марек Кухчиньский заявил, что Варшава выступает за принятие в НАТО Украины и Грузии. По его мнению, то, что эти государства находятся за пределами альянса, угрожает стабильности.