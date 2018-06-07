Эксперт оценил заявления Авакова о Донбассе

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Эксперт Центра военно-политической журналистики и заместитель председателя международной общественной организации «Вече» Владимир Орлов в беседе с ФАН оценил заявления главы МВД Украины Арсена Авакова о Донбассе.
Эксперт оценил заявления Авакова о Донбассе
  • © Reuters

«По большому счёту, все обещания украинских политических фигур вроде Арсена Авакова — это политическая риторика, которая больше ориентирована на украинскую внутриполитическую борьбу, нежели на реальные действия», — сказал эксперт.

Он напомнил, что президент России Владимир Путин в ходе прямой линии дал понять, что любые попытки обострения ситуации плачевно закончатся для украинского политического режима.

Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин в беседе с Inforeactor оценил сообщения о возможных провокациях со стороны Украины во время чемпионата мира по футболу 2018 года в России.

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