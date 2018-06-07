В Госдуме оценили сообщения о возможных провокациях со стороны Украины во время ЧМ-2018

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Заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин в беседе с Inforeactor оценил сообщения о возможных провокациях со стороны Украины во время чемпионата мира по футболу 2018 года в России.

«Ситуация в Донбассе находится в поле зрения всей мировой общественности, всех лидеров», — сказал депутат.

Он напомнил, что недавно было рассмотрение резолюции Совбеза ООН о недопустимости нарушения Минских соглашений.

«Мы надеемся, что телефонные разговоры, личные беседы, которые провёл президент России с лидерами мировых государств, подтолкнут Петра Порошенко и обратят его внимание на недопустимость эскалации конфликта», — добавил Швыткин.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что возможные провокации в Донбассе в дни проведения чемпионата мира по футболу будут иметь тяжёлые последствия для Киева.

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