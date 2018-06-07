В МВФ намерены проанализировать украинский закон об антикоррупционном суде

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Постоянный представитель Международного валютного фонда (МВФ) на Украине Йоста Люнгман заявил, что организация планирует провести проверку украинского закона об антикоррупционном суде на соответствие договорённостям.
В МВФ намерены проанализировать украинский закон об антикоррупционном суде
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Об этом сообщает «112 Украина» со ссылкой на пресс-службу фонда.

«Верховная рада Украины приняла сегодня законопроект о Высшем антикоррупционном суде, дополнив этим новым основополагающим компонентом антикоррупционную стратегию власти Украины. Специалисты МВФ проведут анализ документа на предмет его соответствия договорённостям, достигнутым в контексте программы реформ, поддерживаемой МВФ», — указывается в заявлении.

Ранее Верховная рада приняла закон о Высшем антикоррупционном суде.

Экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник в беседе с НСН оценил обещание премьер-министра Украины Владимира Гройсмана уйти в отставку, если Киев откажется принимать закон о создании антикоррупционного суда.

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