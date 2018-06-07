Парламент Армении утвердил программу нового правительства
- Никол Пашинян
- Reuters
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В поддержку принятия программы проголосовали 62 депутата из 105, информирует ТАСС.
Программа нового правительства содержит пункты о необходимости проведения досрочных выборов в парламент и изменении избирательного кодекса.
Ранее Пашинян заверил, что парламентские выборы в Армении пройдут «в максимально короткие» сроки.
В середине мая премьер подчеркнул, что новый кабмин Армении будет придерживаться существующего внешнеполитического курса.