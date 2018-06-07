Парламент Армении утвердил программу нового правительства

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Национальное собрание (парламент) Армении в ходе заседания утвердило программу правительства Никола Пашиняна.
Парламент Армении утвердил программу нового правительства
  • Никол Пашинян
  • Reuters
  • © Vahram Baghdasaryan/Photolure

В поддержку принятия программы проголосовали 62 депутата из 105, информирует ТАСС.

Программа нового правительства содержит пункты о необходимости проведения досрочных выборов в парламент и изменении избирательного кодекса.

Ранее Пашинян заверил, что парламентские выборы в Армении пройдут «в максимально короткие» сроки.

В середине мая премьер подчеркнул, что новый кабмин Армении будет придерживаться существующего внешнеполитического курса. 

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