Парламент Армении утвердил программу нового правительства

Национальное собрание (парламент) Армении в ходе заседания утвердило программу правительства Никола Пашиняна.

В поддержку принятия программы проголосовали 62 депутата из 105, информирует ТАСС.

Программа нового правительства содержит пункты о необходимости проведения досрочных выборов в парламент и изменении избирательного кодекса.

Ранее Пашинян заверил, что парламентские выборы в Армении пройдут «в максимально короткие» сроки.

В середине мая премьер подчеркнул, что новый кабмин Армении будет придерживаться существующего внешнеполитического курса.