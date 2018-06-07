Глава «Нафтогаза» обвинил мэра Киева в трусости

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Глава «Нафтогаза» Андрей Коболев заявил, что мэр Киева Виталий Кличко был в прошлом «смелым человеком».
Глава «Нафтогаза» обвинил мэра Киева в трусости
  • © Reuters

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Также Коболев призвал Кличко встретиться лично и провести дебаты в прямом эфире.

«Не удивляет ничего. Даже мэр Киева. Временно бежал за границу, чтобы не было стыдно за свои собственные решения. Господин Кличко, может, дебаты в прямом эфире? Хватит прятаться за спины прислужников. Вы же когда-то были смелым человеком. Не уверен, что честным, но были... Обсудим все спорные вопросы вживую перед камерами. Хватит смелости?» — написал он.

Ранее стало известно, что уже с 1 августа Киев может остаться без горячей воды, а с началом отопительного сезона и без тепла.

«Нафтогаз» отказался заключать договор о передаче газа новому поставщику горячей воды и теплоснабжения — компании «Киевтеплоэнерго» — до тех пор, пока «Киевэнерго», принадлежащая Ринату Ахметову, не погасит долг в размере около 5 млрд грн.

Из-за этого около трёх тысяч домов в столице уже отключены от горячей воды.

Подробнее — в материале RT.

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