Пушилин сообщил о готовности к возможным провокациям Киева во время ЧМ по футболу

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Павел Астахов
Полпред самопровозглашённой Донецкой народной республики в контактной группе по Донбассу Денис Пушилин в беседе с RT рассказал о готовности к провокациям со стороны Вооружённых сил Украины в период проведения чемпионата мира по футболу — 2018.
Пушилин сообщил о готовности к возможным провокациям Киева во время ЧМ по футболу
  • © РИА Новости

По словам полпреда, существует вероятность наступления ВСУ на территорию ДНР в период спортивного соревнования.

«К сожалению, такая вероятность со стороны Украины существует. Исходя из количества техники, которую они подтянули к линии соприкосновения, исходя из ряда нарушений не только Минских соглашений, но и рамочных решений. Мотивы у Украины есть. Но, тем не менее, есть и большие опасения, некий страх, который связан, наверное, с их недавней попыткой наступления на Горловку и его отражением нашей армией. Главой республики предприняты все необходимые шаги, проведены учения. Мы готовы к любому развитию событий», — сказал Пушилин.

Он выразил надежду, что «страх Украины превысит желание угодить западным партнёрам и совершить чудовищную провокацию».

Ранее во время прямой линии президент России Владимир Путин предостерёг Киев от провокаций в Донбассе во время ЧМ-2018 по футболу.

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