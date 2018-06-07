Глава МИД Армении назвал легендарными дипломатические качества Лаврова

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Министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян считает легендарными дипломатические качества главы МИД России Сергея Лаврова, в том числе его способность «улыбаться и вовлекать».
Глава МИД Армении назвал легендарными дипломатические качества Лаврова
  • © MFA Russia Press Service
  • globallookpress.com

«Я должен сказать, что его способности улыбаться и вовлекать — легендарные и в Нью-Йорке очень хорошо известны», — цитирует Мнацаканяна ТАСС.

Как отмечается, 7 июня главы МИД России и Армении провели переговоры в Москве, по итогам которых Мнацаканян пригласил Лаврова посетить Ереван с визитом.

«Мы ждём вас в Ереване», — сказал министр иностранных дел Армении.

По его словам, Армения «остаётся верна последовательности развития
политического курса с Россией». 

В конце мая Лавров и Мнацаканян обсудили в ходе телефонного разговора вопросы союзнического взаимодействия и контакты по урегулированию в Нагорном Карабахе. 

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