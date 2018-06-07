Глава МИД Армении назвал легендарными дипломатические качества Лаврова
- © MFA Russia Press Service
- globallookpress.com
«Я должен сказать, что его способности улыбаться и вовлекать — легендарные и в Нью-Йорке очень хорошо известны», — цитирует Мнацаканяна ТАСС.
Как отмечается, 7 июня главы МИД России и Армении провели переговоры в Москве, по итогам которых Мнацаканян пригласил Лаврова посетить Ереван с визитом.
«Мы ждём вас в Ереване», — сказал министр иностранных дел Армении.
По его словам, Армения «остаётся верна последовательности развития
политического курса с Россией».
В конце мая Лавров и Мнацаканян обсудили в ходе телефонного разговора вопросы союзнического взаимодействия и контакты по урегулированию в Нагорном Карабахе.