Глава МИД Армении назвал легендарными дипломатические качества Лаврова

Министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян считает легендарными дипломатические качества главы МИД России Сергея Лаврова, в том числе его способность «улыбаться и вовлекать».

«Я должен сказать, что его способности улыбаться и вовлекать — легендарные и в Нью-Йорке очень хорошо известны», — цитирует Мнацаканяна ТАСС.

Как отмечается, 7 июня главы МИД России и Армении провели переговоры в Москве, по итогам которых Мнацаканян пригласил Лаврова посетить Ереван с визитом.

«Мы ждём вас в Ереване», — сказал министр иностранных дел Армении.

По его словам, Армения «остаётся верна последовательности развития

политического курса с Россией».

В конце мая Лавров и Мнацаканян обсудили в ходе телефонного разговора вопросы союзнического взаимодействия и контакты по урегулированию в Нагорном Карабахе.