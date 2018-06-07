Госдеп США планирует «наладить связи» с украинскими СМИ
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Согласно документу, с которым ознакомился RT, на годовую программу обучения планируется выделить $400 тыс.
Целью проекта названо «создание и поддержание долгосрочных отношений между отдельными американскими и украинскими СМИ сопоставимой величины и между работающими в них людьми».
Предполагается, что в рамках программы американские специалисты будут обучать украинских коллег из печатных средств массовой информации, интернет-изданий, а также радио.
Подробнее — в материале RT.