Госдеп США планирует «наладить связи» с украинскими СМИ

Госдепартамент США намерен заняться обучением украинских журналистов и «налаживанием связей» между сотрудниками СМИ из Соединённых Штатов и Украины. Соответствующий грант объявлен отделом по связям с общественностью (PAS) посольства США в Киеве.

Согласно документу, с которым ознакомился RT, на годовую программу обучения планируется выделить $400 тыс.

Целью проекта названо «создание и поддержание долгосрочных отношений между отдельными американскими и украинскими СМИ сопоставимой величины и между работающими в них людьми».

Предполагается, что в рамках программы американские специалисты будут обучать украинских коллег из печатных средств массовой информации, интернет-изданий, а также радио.

Подробнее — в материале RT.