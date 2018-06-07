Госдеп США планирует «наладить связи» с украинскими СМИ

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Госдепартамент США намерен заняться обучением украинских журналистов и «налаживанием связей» между сотрудниками СМИ из Соединённых Штатов и Украины. Соответствующий грант объявлен отделом по связям с общественностью (PAS) посольства США в Киеве.
Госдеп США планирует «наладить связи» с украинскими СМИ
  • © globallookpress.com © Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com

Согласно документу, с которым ознакомился RT, на годовую программу обучения планируется выделить $400 тыс.

Целью проекта названо «создание и поддержание долгосрочных отношений между отдельными американскими и украинскими СМИ сопоставимой величины и между работающими в них людьми». 

Предполагается, что в рамках программы американские специалисты будут обучать украинских коллег из печатных средств массовой информации, интернет-изданий, а также радио. 

Подробнее — в материале RT.

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