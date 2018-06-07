Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев пригласил Папу Римского на съезд лидеров мировых религий в Астане, который состоится 10—11 октября 2018 года.

Как сообщает РИА Новости, приглашение от Назарбаева в ходе встречи в Ватикане с государственным секретарём Святого престола Пьетро Паролином передал председатель сената парламента Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

Приглашение посетить столицу Казахстана и участвовать в съезде также было вручено кардиналу Пьетро Паролину.

Ранее Папа Римский выступил за сохранение единства РПЦ.