Назарбаев пригласил Папу Римского на съезд лидеров мировых религий
Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев пригласил Папу Римского на съезд лидеров мировых религий в Астане, который состоится 10—11 октября 2018 года.
- Reuters
Как сообщает РИА Новости, приглашение от Назарбаева в ходе встречи в Ватикане с государственным секретарём Святого престола Пьетро Паролином передал председатель сената парламента Казахстана Касым-Жомарт Токаев.
Приглашение посетить столицу Казахстана и участвовать в съезде также было вручено кардиналу Пьетро Паролину.
Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube