Назарбаев пригласил Папу Римского на съезд лидеров мировых религий

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Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев пригласил Папу Римского на съезд лидеров мировых религий в Астане, который состоится 10—11 октября 2018 года.
Назарбаев пригласил Папу Римского на съезд лидеров мировых религий
  • Reuters

Как сообщает РИА Новости, приглашение от Назарбаева в ходе встречи в Ватикане с государственным секретарём Святого престола Пьетро Паролином передал председатель сената парламента Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

Приглашение посетить столицу Казахстана и участвовать в съезде также было вручено кардиналу Пьетро Паролину.

Ранее Папа Римский выступил за сохранение единства РПЦ.

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