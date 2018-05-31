Папа Римский выступил за сохранение единства РПЦ

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Папа Римский Франциск в ходе встречи с главой отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополитом Волоколамским Иларионом в Ватикане выступил за единство Русской православной церкви (РПЦ).
Папа Римский выступил за сохранение единства РПЦ
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«Хотел бы ещё раз подчеркнуть, что католическая церковь никогда не позволит, чтобы с её стороны проявился подход, провоцирующий разделения. Мы никогда этого не позволим. Я этого не хочу. В России только один патриархат — ваш. И у нас не будет другого», — приводит слова понтифика РИА Новости.

В апреле украинский лидер Пётр Порошенко заявил, что страна близка к созданию автокефальной поместной церкви.

Позднее сообщалось, что главы поместных церквей по итогам первых переговоров выступили против автокефалии на Украине.

Депутат Госдумы Виталий Милонов в беседе с ФАН оценил идею Порошенко.

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