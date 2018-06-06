Эксперты оценили заявление «Антонова» о невозможности производства Ан-124 в России

Председатель комиссии по гражданской авиации Общественного совета Ространснадзора Олег Смирнов в беседе с ФАН оценил заявление украинского государственного предприятия «Антонов» о невозможности производства самолёта Ан-124 «Руслан» в России.

«Хочу сразу ответить украинской стороне — у нас знаний и опыта в производстве самолётов намного больше. А вообще этот вопрос настолько же актуален для нас, насколько и стар», — отметил он.

По его словам, Россия как правопреемник СССР имеет все необходимые права и ресурсы для возобновления строительства данного типа самолётов.

Со своей стороны, авиаэксперт, бывший конструктор ОКБ «Сухой» Вадим Лукашевич в беседе с НСН заявил о необходимости цивилизованным образом договориться о праве на производство.

«Мы должны создать новый самолёт, который будет ещё лет 30 летать и будет современным через 15-20 лет», — сказал он.

Ранее военный эксперт журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков прокомментировал в беседе с RT заявление предприятия «Антонов» о невозможности производства Ан-124 в России.