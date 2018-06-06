Матвиенко рассказала о новом проекте по преподаванию русского языка в странах СНГ

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Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко рассказала о новом пилотном проекте по преподаванию русского языка в странах СНГ, сообщает «Крыминформ».
Матвиенко рассказала о новом проекте по преподаванию русского языка в странах СНГ
  • © Kremlin Pool
  • globallookpress.com

«Мы часто обижаемся на страны СНГ, что они мало уделяют внимания русскому языку. Это не совсем так. На постсоветском пространстве нет такого активного вытеснения русского языка», — заявила она на международном Ливадийском форуме в рамках фестиваля «Великое русское слово».

По словам Матвиенко, проект будут обязательно предлагать и другим государствам постсоветского пространства.

Она выразила уверенность, что это окажет серьёзное влияние на сохранение русского языка и языка межнационального общения в СНГ.

В качестве примера председатель Совфеда привела первый пилотный проект в Таджикистане.

Ранее президент Молдавии Игорь Додон заявил, что русский язык в стране останется языком межнационального общения.

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