Генпрокуратура Белоруссии предложила ввести уголовную ответственность за фейки в интернете
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«Работаем над этой темой. Не исключено введение крупной материальной и уголовной ответственности», — приводит Интерфакс слова генпрокурора Белоруссии Александра Конюка.
Он отметил, что в стране необходимо создание правового поля ответственности, чтобы исключить «ложный контент».
По словам генпрокурора, аналогичные меры применяются в Германии.
В апреле Госдума одобрила проект о борьбе с распространением ложной информации в соцсетях.