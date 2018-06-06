Генпрокуратура Белоруссии предложила ввести уголовную ответственность за фейки в интернете

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Генеральная прокуратура Белоруссии предложила ввести уголовную ответственность за распространение недостоверной информации в интернете.
Генпрокуратура Белоруссии предложила ввести уголовную ответственность за фейки в интернете
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«Работаем над этой темой. Не исключено введение крупной материальной и уголовной ответственности», — приводит Интерфакс слова генпрокурора Белоруссии Александра Конюка.

Он отметил, что в стране необходимо создание правового поля ответственности, чтобы исключить «ложный контент». 

По словам генпрокурора, аналогичные меры применяются в Германии.

В апреле Госдума одобрила проект о борьбе с распространением ложной информации в соцсетях.

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