Глава ЛНР объявил 6 июня Днём русского языка

Короткая ссылка
Глава самопровозглашённой Луганской народной республики Леонид Пасечник подписал указ об учреждении Дня русского языка в республике, который будет праздноваться 6 июня — в Международный день русского языка.
Глава ЛНР объявил 6 июня Днём русского языка
  • © РИА Новости

Об этом сообщается на официальном сайте главы ЛНР.

«Донбасс исторически является неотъемлемой частью русского мира. Нас связывают общие победы, единое культурное и духовное пространство, православная вера, общая история, самое главное — один язык», — говорится в обращении главы республики к гражданам.

Пасечник отметил особое значение русского языка в объединении огромного многонационального русского мира.

«Наш с вами родной язык — русский, поэтому на территории республики он имеет статус государственного языка», — написал Пасечник.

Глава ЛНР отметил важность языка для сохранения народной идентичности, культуры и традиций, а также призвал активно изучать и беречь русский язык.

Ранее Медведев поздравил граждан России с Днём русского языка и отметил значение творчества Пушкина для русской культуры.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Украина
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
‡агрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить