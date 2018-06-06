Глава ЛНР объявил 6 июня Днём русского языка

Глава самопровозглашённой Луганской народной республики Леонид Пасечник подписал указ об учреждении Дня русского языка в республике, который будет праздноваться 6 июня — в Международный день русского языка.

Об этом сообщается на официальном сайте главы ЛНР.

«Донбасс исторически является неотъемлемой частью русского мира. Нас связывают общие победы, единое культурное и духовное пространство, православная вера, общая история, самое главное — один язык», — говорится в обращении главы республики к гражданам.

Пасечник отметил особое значение русского языка в объединении огромного многонационального русского мира.

«Наш с вами родной язык — русский, поэтому на территории республики он имеет статус государственного языка», — написал Пасечник.

Глава ЛНР отметил важность языка для сохранения народной идентичности, культуры и традиций, а также призвал активно изучать и беречь русский язык.

Ранее Медведев поздравил граждан России с Днём русского языка и отметил значение творчества Пушкина для русской культуры.