Медведев назвал творчество Пушкина источником силы российской культуры
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Текст поздравления опубликован на сайте правительства России.
Поздравляя граждан с Днём русского языка, премьер-министр отметил, что для современности сохраняется актуальность мыслей и идей поэта.
«И по сей день творчество Пушкина — источник силы для российской культуры», — отметил Медведев в тексте поздравления.
Премьер призвал граждан беречь родное слово, сохранять грамотную русскую речь для себя и будущих поколений.
Ранее сообщалось, что Музей Пушкина в Москве можно посетить бесплатно в день рождения поэта.