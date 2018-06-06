Медведев назвал творчество Пушкина источником силы российской культуры

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Глава правительства России поздравил сограждан с Днём русского языка, который по традиции отмечают в день рождения Александра Пушкина, и заявил, что творческое наследие поэта является источником силы для российской культуры.
Медведев назвал творчество Пушкина источником силы российской культуры
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Текст поздравления опубликован на сайте правительства России.

Поздравляя граждан с Днём русского языка, премьер-министр отметил, что для современности сохраняется актуальность мыслей и идей поэта. 

«И по сей день творчество Пушкина — источник силы для российской культуры», — отметил Медведев в тексте поздравления.

Премьер призвал граждан беречь родное слово, сохранять грамотную русскую речь для себя и будущих поколений.

Ранее сообщалось, что Музей Пушкина в Москве можно посетить бесплатно в день рождения поэта.

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