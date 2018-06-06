В ЛНР заявили о четырёх случаях обстрела со стороны ВСУ за сутки

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В самопровозглашённой Луганской народной республике заявили о четырёх случаях обстрела со стороны украинских силовиков за прошедшие сутки.

Об этом сообщает Луганский информационный центр со ссылкой на пресс-службу оборонного ведомства республики.

«Обстрелам подверглись районы сёл Желобок, Сокольники и Калиновка», — отмечается в сообщении.

Уточняется, что огонь вёлся из 120-мм и 82-мм миномётов, вооружения БМП, станковых противотанковых гранатомётов СПГ, автоматических станковых гранатомётов АГС, ручных противотанковых гранатомётов РПГ и стрелкового оружия.

Ранее в ЛНР заявили, что инструкторы НАТО готовят Киев к наступлению в Донбассе.

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