В ЛНР заявили о четырёх случаях обстрела со стороны ВСУ за сутки

В самопровозглашённой Луганской народной республике заявили о четырёх случаях обстрела со стороны украинских силовиков за прошедшие сутки.

Об этом сообщает Луганский информационный центр со ссылкой на пресс-службу оборонного ведомства республики.

«Обстрелам подверглись районы сёл Желобок, Сокольники и Калиновка», — отмечается в сообщении.

Уточняется, что огонь вёлся из 120-мм и 82-мм миномётов, вооружения БМП, станковых противотанковых гранатомётов СПГ, автоматических станковых гранатомётов АГС, ручных противотанковых гранатомётов РПГ и стрелкового оружия.

Ранее в ЛНР заявили, что инструкторы НАТО готовят Киев к наступлению в Донбассе.