В Киеве рассказали, как развенчать «советские мифы» о НАТО среди населения Украины

В Киеве считают, что для развенчания «советских мифов» о НАТО среди населения Украины нужно активизировать ведение разъяснительной работы. Об этом заявила депутат Верховной рады, председатель постоянной делегации Украины в Парламентской ассамблее НАТО Ирина Фриз.

Как передаёт УНИАН, такое заявление она сделала в ходе пресс-конференции, посвящённой презентации книги «NATO: Украинский выбор».

По её словам, с 1949 года, с момента создания НАТО, руководство СССР «всё делало для того, чтобы создать в сознании населения имидж НАТО как агрессора».

Кроме того, Фриз заявила, что некоторые из тех, кто поддерживает вступление Украины в НАТО, «воспринимают информацию об альянсе через призму так называемых насаждаемых мифов о НАТО и стереотипов, которые сейчас ещё существуют», а страна

должна преодолеть мифы, «которые были заложены в советские времена и продолжают активно эксплуатироваться российской пропагандой».

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