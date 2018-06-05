Эксперт прокомментировал учения Украины в Азовском море
- © пресс-служба Погрануправления ФСБ России по Республике Крым
Как полагает эксперт, это не должно доставлять России никакого беспокойства, так как Военно-морские силы Украины слишком слабы.
Литовкин выразил надежду, что Киев, проводя учения, будет помнить о своей «немощи», хотя и облачит её в риторику и призывы.
Ранее сообщалось, что Украина перекрыла часть Азовского моря для проведения учений.
В мае вице-адмирал, бывший начальник штаба Черноморского флота ВМФ России Пётр Святашов в беседе с НСН оценил высказывания экс-заместителя Минобороны Украины адмирала запаса Игоря Кабаненко, который заявил, что Россия военно-морскими учениями в Азовском море может создать «гибридную угрозу вторжения».