Главком ВМС Украины предупредил о «точке невозврата» в военном судостроении

В бюджете Украины нет средств на строительство корвета серии «Владимир Великий». Об этом сообщил командующий ВМС Украины вице-адмирал Игорь Воронченко.

По его словам, если деньги не будут найдены, военному судостроению страны грозит «точка невозврата».

«Констатирую факт: вроде бы все мужи государственные подписывают постановления, но средства считают после того, как подписали. Буквально две недели назад пришло письмо, что нет в государстве средств соответствующих, и за счёт Министерства обороны проводить финансирование», — сказал Воронченко в эфире Inshe.

Ранее президент Украины Пётр Порошенко заявил, что в Военно-морские силы Украины поступят новые бронетранспортёры БТР-70 ДТ и десантные катера «Кентавр».