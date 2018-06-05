Главком ВМС Украины предупредил о «точке невозврата» в военном судостроении

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В бюджете Украины нет средств на строительство корвета серии «Владимир Великий». Об этом сообщил командующий ВМС Украины вице-адмирал Игорь Воронченко.

По его словам, если деньги не будут найдены, военному судостроению страны грозит «точка невозврата».

«Констатирую факт: вроде бы все мужи государственные подписывают постановления, но средства считают после того, как подписали. Буквально две недели назад пришло письмо, что нет в государстве средств соответствующих, и за счёт Министерства обороны проводить финансирование», — сказал Воронченко в эфире Inshe.

Ранее президент Украины Пётр Порошенко заявил, что в Военно-морские силы Украины поступят новые бронетранспортёры БТР-70 ДТ и десантные катера «Кентавр».

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