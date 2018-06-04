В Эстонии белорусского журналиста лишили аккредитации из-за русского языка

Белорусский журналист Герман Напольский, приехавший на конференцию в Таллин по приглашению её организаторов, был лишён аккредитации на мероприятие после того, как спросил, с кем из её участников можно говорить по-русски. Об этом сообщает Sputnik.

Как отмечается, после открытия конференции Леннарта Мери «Следующие сто лет» Напольский обратился к одному из организаторов с просьбой порекомендовать русскоязычного спикера.

Через некоторое время к журналисту подошли сотрудники полиции в форме и вывели его из здания. После проверки документов полицейские сообщили, что не имеют к нему претензий, но добавили, что на мероприятии его не ждут.

Впоследствии он связался с пригласившей его Марис Хеллранд, однако она стала говорить с ним по-английски и сказала, что не понимает его. Когда журналист вновь связался с ней, она сообщила по-русски, что его аккредитация аннулирована, не дав никаких пояснений.