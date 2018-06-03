К избирательному участку в Одесской области ограничен доступ из-за разбитого термометра

К одному из избирательных участков в Великомихайловском районе Одесской области временно ограничен доступ из-за разбитого термометра.

Об этом сообщается на сайте областной Нацполиции.

«На полу избирательного участка в с. Вишнёвом обнаружены осколки стекла от разбитого термометра. Сотрудники полиции обследовали помещения. Предварительно следы ртути не выявлены», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Одесской области произошла стрельба возле избирательного участка.

2 июня в ходе конфликта на избирательном участке в Великомихайловском районе Одесской области пострадали 13 сотрудников полиции.