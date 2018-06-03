Лукашенко подверг критике попытки «приватизировать Победу» в ВОВ

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подверг критике попытки «приватизировать» Победу в Великой Отечественной войне, сообщает БЕЛТА.

«Приватизации быть не должно», — заявил глава государства во время торжественных мероприятий на территории Брестской крепости.

По его словам, весомый вклад в победу над фашизмом внесли все народы Советского Союза.

«Появляется всё больше информации именно на эту тему. Кому-то неймётся, что удивительно — в России, приватизировать эту Победу. Как будто не было на войне других — белорусов, украинцев, грузин, армян, таджиков, туркмен», — подчеркнул президент.

Лукашенко добавил, что Брестская крепость — общая святыня для многих народов.

Ранее сообщалось, что руководители дипмиссий России, Армении, Белоруссии, Киргизии и Туркмении в США поздравили ветеранов с Днём Победы и заявили о недопустимости попыток героизации нацизма и проявлений неофашизма.