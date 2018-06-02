Посещение лесов запретили более чем в 50 районах Белоруссии

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Посещение лесов запретили более чем в 50 районах нескольких областей Белоруссии в связи с пожарной опасностью, сообщили в Министерстве лесного хозяйства.

«В Беларуси массово закрываются леса для посещения. Причина — высокий класс пожарной опасности по условиям погоды. По состоянию на 2 июня ограничительные меры действуют более чем в 50 районах Гомельской, Брестской, Гродненской и Витебской областей», — приводит сообщение министерства БЕЛТА.

В ведомстве подчеркнули, что «запрет распространяется на все дороги, кроме дорог общего пользования».

Ранее URA.RU сообщало, что на Ямале разработали маршруты патрулирования в связи с запретом разводить костры в лесу.

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