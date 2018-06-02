В Риге на марш в защиту русских школ вышли 3 тысячи человек

В столице Латвии началось массовое шествие, участники которого выступают против перевода школ национальных меньшинств на латышский язык обучения. Об этом сообщает ТАСС.

В мероприятии участвуют более 3 тыс. человек. Они собрались около памятника Латышским красным стрелкам, чтобы пройти маршем к зданию правительства Латвии.

Отмечается, что организаторами мероприятия выступили Штаб защиты русских школ и партия «Русский союз Латвии» (РСЛ).

Оно проходит под лозунгами «За русские школы, за право учиться на родном языке!» и «За достоинство и свободу для нашего народа!».

Как заявил депутат Европарламента от Латвии и сопредседатель РСЛ Мирослав Митрофанов, участники манифестации считают, что обучение в латышских школах должно быть в том числе на русском языке.

«Мы считаем, что пропорцию между языками обучения на уровне основной школы должны определять администрация учебного заведения, родители и муниципалитеты, но никак не Министерство образования и науки», — сказал он.

Ранее мэрия Риги подтвердила получение заявки на проведение акции в защиту русских школ.