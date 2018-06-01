Россия надеется на реакцию международных структур в ситуации с Вышинским

В МИД России заявили, что страна всегда оказывает помощь своим гражданам. Об этом сказал заместитель официального представителя российского внешнеполитического ведомства Артём Кожин.

Таким образом он прокомментировал просьбу о помощи руководителя РИА Новости Украина Кирилла Вышинского.

«Российская сторона всегда оказывает помощь своим гражданам. Мы, как известно, своих не бросаем. Естественно, мы будем действовать в рамках соответствующих международно-правовых норм», — цитирует РИА Новости Кожина.

Он также отметил, что ситуация вызывает сожаление. Кроме того, Кожин выразил надежду на реакцию профильных международных структур.

Ранее Вышинский в ходе судебного заседания в Херсоне заявил, что считает свой арест незаконным.