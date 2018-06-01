Россия надеется на реакцию международных структур в ситуации с Вышинским

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В МИД России заявили, что страна всегда оказывает помощь своим гражданам. Об этом сказал заместитель официального представителя российского внешнеполитического ведомства Артём Кожин.
Россия надеется на реакцию международных структур в ситуации с Вышинским

    Таким образом он прокомментировал просьбу о помощи руководителя РИА Новости Украина Кирилла Вышинского.

    «Российская сторона всегда оказывает помощь своим гражданам. Мы, как известно, своих не бросаем. Естественно, мы будем действовать в рамках соответствующих международно-правовых норм», — цитирует РИА Новости Кожина.

    Он также отметил, что ситуация вызывает сожаление. Кроме того, Кожин выразил надежду на реакцию профильных международных структур.

    Ранее Вышинский в ходе судебного заседания в Херсоне заявил, что считает свой арест незаконным.

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