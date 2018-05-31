Эксперт оценил претензии Украины к Германии из-за «Северного потока — 2»

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Политолог Игорь Рябов в беседе с ФАН оценил претензии Украины к Германии из-за газопровода «Северный поток — 2».

По мнению эксперта, Киев переходит в фазу беспомощной «истерики».

Как считает Рябов, альтернативные пути обхода российского газа — это крест на прибыли тех, кто в украинской власти контролирует транзит.

Ранее ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с НСН оценил заявление президента Украины Петра Порошенко, который не исключил взыскания с российской компании «Газпром» акций Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG.

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