Эксперт оценил претензии Украины к Германии из-за «Северного потока — 2»

Политолог Игорь Рябов в беседе с ФАН оценил претензии Украины к Германии из-за газопровода «Северный поток — 2».

По мнению эксперта, Киев переходит в фазу беспомощной «истерики».

Как считает Рябов, альтернативные пути обхода российского газа — это крест на прибыли тех, кто в украинской власти контролирует транзит.

Ранее ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с НСН оценил заявление президента Украины Петра Порошенко, который не исключил взыскания с российской компании «Газпром» акций Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG.