Сенат Казахстана разрешил Назарбаеву пожизненно возглавлять Совбез страны

Сента Казахстана одобрил законопроект о Совете безопасности, который предусматривает право за главой государства Нурсултаном Назарбаевым пожизненно возглавлять Совбез.

Об этом сообщает РИА Новости.

«Устанавливается, что первому президенту Республики Казахстан — Елбасы в силу его исторической миссии пожизненно принадлежит право возглавлять Совет безопасности в качестве председателя», — приводит агентство заключение комитета сената парламента Казахстана по конституционному законодательству, судебной системе и правоохранительным органам.

Ранее Мажилис (нижняя палата парламента) Казахстана одобрил во втором чтении законопроект о Совете безопасности страны, который закрепляет Нурсултаном Назарбаевым право пожизненно возглавлять Совбез.