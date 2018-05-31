Сенат Казахстана разрешил Назарбаеву пожизненно возглавлять Совбез страны

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Сента Казахстана одобрил законопроект о Совете безопасности, который предусматривает право за главой государства Нурсултаном Назарбаевым пожизненно возглавлять Совбез.

Об этом сообщает РИА Новости.

«Устанавливается, что первому президенту Республики Казахстан — Елбасы в силу его исторической миссии пожизненно принадлежит право возглавлять Совет безопасности в качестве председателя», — приводит агентство заключение комитета сената парламента Казахстана по конституционному законодательству, судебной системе и правоохранительным органам.

Ранее Мажилис (нижняя палата парламента) Казахстана одобрил во втором чтении законопроект о Совете безопасности страны, который закрепляет Нурсултаном Назарбаевым право пожизненно возглавлять Совбез.

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