В Казахстане мажилис разрешил Назарбаеву пожизненно возглавлять Совбез страны

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Мажилис (нижняя палата парламента) Казахстана одобрил во втором чтении законопроект о Совете безопасности страны, который закрепляет за действующим президентом Нурсултаном Назарбаевым право пожизненно возглавлять Совбез. Об этом информирует РИА Новости.
В Казахстане мажилис разрешил Назарбаеву пожизненно возглавлять Совбез страны
  • globallookpress.com
  • © Kremlin Pool/Global Look Press

«Первому президенту Республики Казахстан — Елбасы — принадлежит право пожизненно возглавлять Совет безопасности», — говорится в законопроекте.

Также проект закона закрепляет за Совбезом статус конституционного органа Казахстана, который координирует государственную политику в сфере обеспечения нацбезопасности и обороноспособности. 

Законопроект будет направлен на дальнейшее рассмотрение в сенат парламента Казахстана.

Ранее Назарбаев утвердил новый казахский алфавит на основе латиницы. 

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