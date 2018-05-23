В Казахстане мажилис разрешил Назарбаеву пожизненно возглавлять Совбез страны

Мажилис (нижняя палата парламента) Казахстана одобрил во втором чтении законопроект о Совете безопасности страны, который закрепляет за действующим президентом Нурсултаном Назарбаевым право пожизненно возглавлять Совбез. Об этом информирует РИА Новости.

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«Первому президенту Республики Казахстан — Елбасы — принадлежит право пожизненно возглавлять Совет безопасности», — говорится в законопроекте. Также проект закона закрепляет за Совбезом статус конституционного органа Казахстана, который координирует государственную политику в сфере обеспечения нацбезопасности и обороноспособности. Законопроект будет направлен на дальнейшее рассмотрение в сенат парламента Казахстана. Ранее Назарбаев утвердил новый казахский алфавит на основе латиницы.