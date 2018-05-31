Взрыв произошёл вблизи патруля СММ ОБСЕ в Донбассе
Отмечается, что инцидент произошёл, когда шесть сотрудников миссии прибыли к местонахождению камеры СММ.
«В 10:58 члены патруля находились внутри двух автомобилей с открытыми дверьми, когда все они услышали свистящий звук, а затем взрыв. Они также увидели темно-серый дым, поднимающийся из-за заброшенного кирпичного сельскохозяйственного здания, в 200–300 метрах к юго-юго-западу (по оценке, за пределами участка разведения)», — говорится в сообщении.
Отмечается, что причиной взрыва, по оценкам СММ, стал разрыв 82-мм миномётной мины.
«Патруль Миссии незамедлительно покинул этот район и благополучно вернулся на базу в Донецке», — подчеркнули в ОБСЕ.
Ранее взрыв произошёл рядом с патрулями СММ ОБСЕ под Луганском.