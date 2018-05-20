Взрыв произошёл рядом с патрулями СММ ОБСЕ под Луганском

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Рядом с патрулями Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ под Луганском произошёл взрыв, никто не пострадал.

«Два патруля СММ, включавшие десять человек и четыре бронированных автомобиля, находились примерно в 20 километрах от КПП вооружённых формирований на территории района разъединения близ Золотого… В 11:06 участники патрулей услышали взрыв неопределённого характера в 300—500 метрах к северу», — приводит РИА Новости заявление ОБСЕ.

Отмечается, что оба патруля немедленно покинули место рядом со взрывом и вернулись на свои базы.

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