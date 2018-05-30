Эксперт оценил сообщения о массовом отъезде сотрудников украинских АЭС в другие страны

Политолог и экономист Александр Дудчак в беседе с ФАН оценил сообщения о массовом отъезде сотрудников украинских атомных электростанций в Россию, Белоруссию и Турцию из-за недофинансирования отрасли.

«Учитывая тот факт, что промышленность на Украине последовательно уничтожается, ни для кого не секрет, что многие специалисты уезжают в другие страны. Это и авиаторы, и атомщики», — заявил эксперт.

По его словам, в России специалистов-атомщиков принимают активно и с удовольствием.

Как считает Дудчак, восстановить предприятия сложно, а создать новые, учитывая нехватку персонала, будет вообще нереально. Эксперт добавил, что в настоящее время можно наблюдать угасание Украины как промышленного государства.

Ранее депутат Верховной рады Украины Виктория Войцицкая заявила, что отрасль «критически недофинансирована» из-за дискриминационной тарифной политики регулятора.