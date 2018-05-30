МИД России призвал международное сообщество принудить власти Украины к защите журналистов

МИД России, комментируя убийство в Киеве российского журналиста Аркадия Бабченко, призвал международные организации принудить власти Украины к обеспечению безопасности журналистов.

«Призываем ОБСЕ, ЮНЕСКО, профильных спецдокладчиков СПЧ ООН, профессиональные объединения журналистов, а вместе с ними и всё международное правозащитное сообщество активизировать усилия по принуждению украинских властей к принятию действенных мер по обеспечению физической безопасности журналистов», — говорится в комментарии на сайте МИД России.

Министерство отмечает, что безнаказанность преступлений против журналистов на Украине носит тотальный характер.

Ранее спикер Совета Федерации России Валентина Матвиенко заявила, что Россия окажет поддержку семье российского журналиста Аркадия Бабченко, который был убит в Киеве 29 мая.