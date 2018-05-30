Глава комитета Госдумы считает, что российским журналистам следует уехать с Украины

Глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников считает, что российским журналистам следует уехать с Украины.

По его словам, заявления и обращения России в международные организации в связи с арестами и убийствами на Украине представителей СМИ не приводят к серьёзной мировой реакции.

Мы принимали заявление (после ареста Кирилла Вышинского. — RT). Конечно, мы будем по Бабченко тоже смотреть, но вряд ли будет пленарное заседание. Но мы тогда говорили ещё, что раз началась такая песня, просто внаглую не разведчика арестовывают, а журналиста, чтобы обменять на террориста, то, наверное, нашим журналистам надо оттуда уехать. Нечего там делать. Никак мы предотвратить это не можем. Теперь уже дошло до убийства», — цитирует РИА Новости Калашникова.

Ранее в Общественной палате призвали к быстрому и качественному расследованию убийства Аркадия Бабченко в Киеве.