Казахстан может ввести временный запрет на ввоз бензина из России. Об этом сообщается в приказе министра энергетики страны Каната Бозумбаева.

«В соответствии со статьёй 29 Договора о Евразийском экономическом союзе... приказываю: 1. Ввести запрет сроком на три месяца на ввоз в Республику Казахстан из Российской Федерации железнодорожным транспортом бензина (код ТН ВЭД 2710 12 41 – 2710 12 590 0)», — говорится в документе.

При этом отмечается, что приказ вступит в силу по истечении десяти дней после его первого официального опубликования.

По данным некоторых СМИ, в настоящее время документ находится на публичном обсуждении, которое продлится до 6 июня 2018 года.

В ноябре 2017 года Бозумбаев рассказал анекдот о ценах на бензин в республике и об импорте его из России.