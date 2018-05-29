СМИ: В Киеве убит журналист Аркадий Бабченко

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В квартире в Киеве застрелили российского журналиста Аркадия Бабченко, он скончался по дороге в больницу. Об этом сообщает украинское издание «Обозреватель» со ссылкой на источник.
СМИ: В Киеве убит журналист Аркадий Бабченко
  • © Руслан Кривобок
  • РИА Новости

«На 102 поступило сообщение, что в квартире застрелен журналист. В квартире следы крови. До больницы не довезли. Скончался», — сказал источник.

Как сообщила начальник отдела коммуникации ГУ Нацполиции в Киеве Оксана Блищик, гражданин России 1977 года рождения, ведущий одного из телеканалов скончался от огнестрельного ранения.

Ранее стало известно, что в результате взрыва автомобиля в Киеве погиб журналист Виталий Кукса.

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