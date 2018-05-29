СМИ: В Киеве убит журналист Аркадий Бабченко
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- РИА Новости
«На 102 поступило сообщение, что в квартире застрелен журналист. В квартире следы крови. До больницы не довезли. Скончался», — сказал источник.
Как сообщила начальник отдела коммуникации ГУ Нацполиции в Киеве Оксана Блищик, гражданин России 1977 года рождения, ведущий одного из телеканалов скончался от огнестрельного ранения.
Ранее стало известно, что в результате взрыва автомобиля в Киеве погиб журналист Виталий Кукса.