СМИ: В Киеве убит журналист Аркадий Бабченко

В квартире в Киеве застрелили российского журналиста Аркадия Бабченко, он скончался по дороге в больницу. Об этом сообщает украинское издание «Обозреватель» со ссылкой на источник.

«На 102 поступило сообщение, что в квартире застрелен журналист. В квартире следы крови. До больницы не довезли. Скончался», — сказал источник.

Как сообщила начальник отдела коммуникации ГУ Нацполиции в Киеве Оксана Блищик, гражданин России 1977 года рождения, ведущий одного из телеканалов скончался от огнестрельного ранения.

Ранее стало известно, что в результате взрыва автомобиля в Киеве погиб журналист Виталий Кукса.