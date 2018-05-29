Лавров прокомментировал ситуацию с российскими СМИ на Украине

Глава российского МИД Сергей Лавров, выступая в Академии управления при президенте Белоруссии, оценил ситуацию с российским СМИ и журналистами на территории Украины.

«На Украине практически закрыты и запрещены все российские средства массовой информации, журналистов выгоняют, не пускают, ни шатко ни валко расследуются неприемлемые случаи, когда журналисты погибают от действий, вызывающих много вопросов, но у нас никаких ответных мер в отношении украинских журналистов не принимается», — отметил министр.

При этом Лавров рассказал, что представители украинских СМИ достаточно резко «не только пишут и освещают происходящее в России, они достаточно агрессивно выступают» на пресс-конференциях, куда их приглашают российские дипломаты.

Ранее российский лидер Владимир Путин заявил, что необходимо внимательно относиться к ситуациям, подобным аресту журналиста Кирилла Вышинского на Украине.

В марте в ООН заявил, что на Украине сохраняется практика насилия над журналистами.