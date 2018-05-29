Лавров прокомментировал ситуацию с российскими СМИ на Украине

Короткая ссылка
Глава российского МИД Сергей Лавров, выступая в Академии управления при президенте Белоруссии, оценил ситуацию с российским СМИ и журналистами на территории Украины.
Лавров прокомментировал ситуацию с российскими СМИ на Украине

    «На Украине практически закрыты и запрещены все российские средства массовой информации, журналистов выгоняют, не пускают, ни шатко ни валко расследуются неприемлемые случаи, когда журналисты погибают от действий, вызывающих много вопросов, но у нас никаких ответных мер в отношении украинских журналистов не принимается», — отметил министр.

    При этом Лавров рассказал, что представители украинских СМИ достаточно резко «не только пишут и освещают происходящее в России, они достаточно агрессивно выступают» на пресс-конференциях, куда их приглашают российские дипломаты.  

    Ранее российский лидер Владимир Путин заявил, что необходимо внимательно относиться к ситуациям, подобным аресту журналиста Кирилла Вышинского на Украине. 

    В марте в ООН заявил, что на Украине сохраняется практика насилия над журналистами. 

    Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
    Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
    Украина
    Ранее на эту тему:
    Сегодня в СМИ
    Новости smi2.ru
    ‡агрузка...
    Агрегатор новостей 24СМИ
    • Лента новостей
    • Картина дня
    Все новости
    Загрузка...
    18+

    © Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

    Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

    Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

    Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

    Данный сайт использует файлы cookies

    Подтвердить