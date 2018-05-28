Пользователи соцсетей в Латвии возмутились рекламой с российским флагом

Пользователи социальных сетей выразили возмущение против рекламы в рижских маршрутках, где на экране телевизора демонстрировали российский флаг.

Об этом сообщает Sputnik Латвия.

«Реклама в микроавтобусе на фоне российского флага», — написала в своей соцсети член Национального объединения Байба Бицена.

Она выложила фотографии с рекламой фирмы, которая предоставляет помощь в оформлении гражданства России, пенсии, виз, видов на жительство и других документов.

Кроме того, своё возмущение также выразила журналистка Элита Вейдемане.

«Я что-то не поняла: в Риге уже позволено всё? Даже российские флаги?» — написала она.

Ранее Министерство образования и науки Латвии предложило запретить обучение на русском языке в частных вузах и колледжах страны.