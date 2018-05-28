Пользователи соцсетей в Латвии возмутились рекламой с российским флагом
- @BaibaBicena
Об этом сообщает Sputnik Латвия.
«Реклама в микроавтобусе на фоне российского флага», — написала в своей соцсети член Национального объединения Байба Бицена.
Она выложила фотографии с рекламой фирмы, которая предоставляет помощь в оформлении гражданства России, пенсии, виз, видов на жительство и других документов.
Кроме того, своё возмущение также выразила журналистка Элита Вейдемане.
«Я что-то не поняла: в Риге уже позволено всё? Даже российские флаги?» — написала она.
Ранее Министерство образования и науки Латвии предложило запретить обучение на русском языке в частных вузах и колледжах страны.