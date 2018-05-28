Медведев приедет в Таджикистан и встретится с главами правительств стран СНГ

Премьер-министр России Дмитрий Медведев посетит Таджикистан с официальным визитом 31 мая 2018 года и встретится с главами правительств стран Содружества Независимых Государств (СНГ).

Как сообщает сайт кабмина, в ходе встречи с руководителями Таджикистана «внимание будет уделено развитию сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной, энергетической, транспортной, сельскохозяйственной, миграционной и гуманитарной областях».

1 июня в Душанбе Дмитрий Медведев примет участие в заседании Совета глав правительств СНГ.

Также Медведев проведёт двусторонние встречи с главами правительств государств — участников СНГ.

Ранее заместитель директора Института стран СНГ Владимир Евсеев в беседе с изданием «ПолитЭксперт» прокомментировал ситуацию вокруг выхода Украины из СНГ.