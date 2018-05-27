Сенатор прокомментировал заявление украинского замминистра об «уничтожении России» с помощью санкций

Член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов прокомментировал ФАН заявление замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещённых лиц Украины Георгия Туки о том, что санкции способны «уничтожить Россию», как это, по его словам, было с Советским Союзом.

«Кто только не был под этими санкциями, и что-то ни разу никакого результата это не дало. Наоборот — Россия, если брать эти четыре года, укрепила свою экономику. Мы занимаемся импортозамещением, находим новых партнёров», — сказал Морозов.

Он отметил, что мир не замыкается на странах, которые проводят санкционную политику.

«В отношении России идеология санкций абсолютно провалилась, потому что это была не столько экономическая, сколько политическая акция. Была попытка заставить Россию принять свою политику. Результат, как мы видим, обратный. Санкционная политика сегодня показывает свою бессмысленность», — заключил Морозов.

Он объяснил заявление Туки полным непониманием того, как устроен современный мир.

Ранее Тука заявил, что на Россию необходимо давить санкциями, ведь «именно так уничтожили Советский Союз».