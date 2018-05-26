Сын Пашиняна отправится служить в Карабах

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Сын премьер-министра Армении Никола Пашиняна Ашот заявил, что решил пройти воинскую службу в Армии обороны Карабаха.

В видеообращении на своей странице в Facebook Никол Пашинян отметил, что его сыну исполнилось 18 лет, поэтому он в соответствии с законом отправляется на службу.

«Я решил написать заявление и пройти службу в Арцахе (Нагорном Карабахе. — RT). Проанализировав ситуацию, я понял, что сохранение мира в Арцахе находится в руках армянской стороны», — сказал Ашот Пашинян.

В свою очередь премьер Армении призвал всех покинувших страну военнообязанных вернуться и выполнить долг.

В начале мая Пашинян посетил Степанакерт —  столицу непризнанной Республики Арцах. В ходе своего первого официального визита на посту премьера он пообещал оказывать безоговорочную поддержку Нагорно-Карабахской Республике.

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