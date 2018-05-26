Население Таджикистана достигло 9 миллионов человек

Короткая ссылка
Население Таджикистана достигло 9 млн человек, сообщает РИА Новости со ссылкой на Агентство по статистике страны.
Население Таджикистана достигло 9 миллионов человек
  • globallookpress.com
  • © Michael Runkel/imagebroker

«Девятимиллионный младенец родился накануне в одном из столичных роддомов. Городские власти обещают в самое ближайшее время назвать имя малыша и номер родильного дома», — заявили в агентстве.

По официальным данным, каждый год население страны растет на 2,2%, или на 200 тыс. человек.

Отмечается, что благодаря высокой рождаемости страна стала одной из самых молодых в мире по популяции. Треть населения Таджикистана — это дети в возрасте от одного года до 14 лет.  

Ранее в МВД России сообщили, что за пять лет число получивших российское гражданство иностранцев выросло почти втрое. Согласно информации ведомства, в 2017 году выходцы из Таджикистана получили почти 30 тыс. российских паспортов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Центральная Азия
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Агрегатор новостей 24СМИ
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить