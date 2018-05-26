Население Таджикистана достигло 9 миллионов человек

Население Таджикистана достигло 9 млн человек, сообщает РИА Новости со ссылкой на Агентство по статистике страны.

«Девятимиллионный младенец родился накануне в одном из столичных роддомов. Городские власти обещают в самое ближайшее время назвать имя малыша и номер родильного дома», — заявили в агентстве.

По официальным данным, каждый год население страны растет на 2,2%, или на 200 тыс. человек.

Отмечается, что благодаря высокой рождаемости страна стала одной из самых молодых в мире по популяции. Треть населения Таджикистана — это дети в возрасте от одного года до 14 лет.

Ранее в МВД России сообщили, что за пять лет число получивших российское гражданство иностранцев выросло почти втрое. Согласно информации ведомства, в 2017 году выходцы из Таджикистана получили почти 30 тыс. российских паспортов.